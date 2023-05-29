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Никитина Марфа
Никитина Марфа
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Васильев Никита
1760 г.р.
Мать
Федорова Евдокия
1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Васильев Никита
Мать:
Федорова Евдокия
Смерть
Неизвестно
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