Волков Пантелеймон Георгиев
Место рождения
Дата рождения04.07.1918 ст.
Дата смерти19.07.1918 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1918 ст.
Отец: Волков Георгий Макаров
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1642 IMG_0040.jpg 1918г. Успенская церковь с. Тищенское. 04.07.1918г
Смерть
19.07.1918 ст.
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1642 IMG_0170.jpg 1918г. Успенская церковь с. Тищенское. 19.07.1918г