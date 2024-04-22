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Волков Пантелеймон Георгиев

Место рождения

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

04.07.1918 ст.

Дата смерти

19.07.1918 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1888 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1918 ст.

Отец: Волков Георгий Макаров

Мать: Стрельцова Ксения Моисеева

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1642 IMG_0040.jpg 1918г. Успенская церковь с. Тищенское. 04.07.1918г
Смерть
19.07.1918 ст.
Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1642 IMG_0170.jpg 1918г. Успенская церковь с. Тищенское. 19.07.1918г
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