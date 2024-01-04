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Волков Георгий Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: Волков Макар Яковлев

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
31.10.1907 ст.

Жена: Стрельцова Ксения Моисеева

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1633 IMG_0173.jpg 1907г Успенская церковь с. Тищенское. 31.10.1907г жениху 19л невесте 17л Первым браком оба жених крестьянин невеста Ставропольская мещан... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1918 ст.

Сын: Волков Пантелеймон Георгиев

Мать ребёнка: Стрельцова Ксения Моисеева

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1642 IMG_0040.jpg 1918г. Успенская церковь с. Тищенское. 04.07.1918г
Смерть
Неизвестно
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