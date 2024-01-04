Волков Георгий Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1888
Отец: Волков Макар Яковлев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
31.10.1907 ст.
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1633 IMG_0173.jpg 1907г Успенская церковь с. Тищенское. 31.10.1907г жениху 19л невесте 17л Первым браком оба жених крестьянин невеста Ставропольская мещан... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1918 ст.
Сын: Волков Пантелеймон Георгиев
Мать ребёнка: Стрельцова Ксения Моисеева
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1642 IMG_0040.jpg 1918г. Успенская церковь с. Тищенское. 04.07.1918г
Смерть
Неизвестно