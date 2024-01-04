Стрельцова (Волкова) Ксения Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова (Волкова) Ксения Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1907 ст.

Муж: Волков Георгий Макаров

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1633 IMG_0173.jpg 1907г Успенская церковь с. Тищенское. 31.10.1907г жениху 19л невесте 17л Первым браком оба жених крестьянин невеста Ставропольская мещан... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1918 ст.

Сын: Волков Пантелеймон Георгиев

Отец ребёнка: Волков Георгий Макаров

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1642 IMG_0040.jpg 1918г. Успенская церковь с. Тищенское. 04.07.1918г
Смерть
Неизвестно
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