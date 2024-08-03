Голованова (Сараева) Мария Николаевна Около 1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГолованова (Сараева) Мария Николаевна

Голованова (Сараева) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.

Отец: Сараев Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1850 ст.

Муж: Голованов Семён Васильевич

ОГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 1794. Л. 46об.-47.
Рождение ребёнка
24.02.1854 ст.

Сын: Голованов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Голованов Семён Васильевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1857 ст.

Дочь: (Голованова) Дария Семёновна

Отец ребёнка: Голованов Семён Васильевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Дочь: Стрельцова Марфа Семёновна (Трофимовна)

Отец ребёнка: Голованов Семён Васильевич

приёмная дочь
Рождение ребёнка
Около ?.11.1863 ст.

Сын: Голованов Даниил Семёнович (Архипович)

Отец ребёнка: Голованов Семён Васильевич

?
Бракосочетание
28.10.1883 ст.

Муж: Воробейкин Яков Григорьевич

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
невеста - вдова казачка, Донецкая станица жених - отставной казак, Мамалаевский поселок второй брак
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.