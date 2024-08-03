Голованова (Сараева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1832 ст.
Отец: Сараев Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1850 ст.
ОГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 1794. Л. 46об.-47.
Рождение ребёнка
24.02.1854 ст.
Сын: Голованов Василий Семёнович
Отец ребёнка: Голованов Семён Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1857 ст.
Дочь: (Голованова) Дария Семёновна
Отец ребёнка: Голованов Семён Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Дочь: Стрельцова Марфа Семёновна (Трофимовна)
Отец ребёнка: Голованов Семён Васильевич
приёмная дочь
Рождение ребёнка
Около ?.11.1863 ст.
Сын: Голованов Даниил Семёнович (Архипович)
Отец ребёнка: Голованов Семён Васильевич
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Бракосочетание
28.10.1883 ст.
Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
невеста - вдова казачка, Донецкая станица жених - отставной казак, Мамалаевский поселок второй брак
Смерть
Неизвестно