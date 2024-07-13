Воробейкин Яков Григорьевич Около 1826 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробейкин Яков Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1883 ст.

Жена: Голованова (Сараева) Мария Николаевна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
невеста - вдова казачка, Донецкая станица жених - отставной казак, Мамалаевский поселок второй брак
Смерть
Неизвестно

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