Воробейкин Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1883 ст.
Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
невеста - вдова казачка, Донецкая станица жених - отставной казак, Мамалаевский поселок второй брак
Смерть
Неизвестно