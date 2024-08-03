Голованов Даниил Семёнович (Архипович) Около ?.11.1863 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Голованов Даниил Семёнович (Архипович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.11.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1863 ст.

Отец: Голованов Семён Васильевич

Мать: Голованова (Сараева) Мария Николаевна

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: N

Мать ребёнка: Фадина - Голованова Мария Михайловна

Бракосочетание
29.06.1881 ст.

Жена: Голованова (Цыганова) Анна Ивановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.12.1882 ст.

Дочь: (Голованова) Мария Данииловна

Мать ребёнка: Голованова (Цыганова) Анна Ивановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.07.1891 ст.

Дочь: (Голованова) Евдокия Данииловна

Мать ребёнка: Голованова (Цыганова) Анна Ивановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.02.1895 ст.

Сын: Голованов Георгий (Егор) Даниилович

Мать ребёнка: Голованова (Цыганова) Анна Ивановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1897 ст.

Дочь: Горшкова (Голованова) Наталия Данииловна

Мать ребёнка: Голованова (Цыганова) Анна Ивановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.02.1900 ст.

Сын: Голованов Фёдор Даниилович

Мать ребёнка: Голованова (Цыганова) Анна Ивановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
16.09.1909 ст.

Жена: Фадина - Голованова Мария Михайловна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
второй брак жених - казак, станица Донецкая невеста - крестьянская вдова
Смерть
Неизвестно

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