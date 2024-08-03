Голованов Даниил Семёнович (Архипович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.11.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около ?.11.1863 ст.
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: N
Мать ребёнка: Фадина - Голованова Мария Михайловна
Бракосочетание
29.06.1881 ст.
Рождение ребёнка
07.12.1882 ст.
Дочь: (Голованова) Мария Данииловна
Мать ребёнка: Голованова (Цыганова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1891 ст.
Дочь: (Голованова) Евдокия Данииловна
Мать ребёнка: Голованова (Цыганова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1895 ст.
Сын: Голованов Георгий (Егор) Даниилович
Мать ребёнка: Голованова (Цыганова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1897 ст.
Дочь: Горшкова (Голованова) Наталия Данииловна
Мать ребёнка: Голованова (Цыганова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1900 ст.
Сын: Голованов Фёдор Даниилович
Мать ребёнка: Голованова (Цыганова) Анна Ивановна
Бракосочетание
16.09.1909 ст.
второй брак жених - казак, станица Донецкая невеста - крестьянская вдова
Смерть
Неизвестно