Хакимова Фархизямал Абдулхаким кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимова Фархизямал Абдулхаким кызы

Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Басиров Абдулхаким Абдулбасир улы

Мать: Ахтямова Махижамал Ахтям кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулбадигов Шарафутдин Абдулбадиг улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даминов Мухамматсадик Мухамматдамин улы

Никах
22.03.1876

Муж: Абдулбадигов Шарафутдин Абдулбадиг улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В мечети Ромашкина Хайрулла Хабибулла улы совершил никах: Фархижамал дочь Абдулхаким Абдулбасир улы 22 и из Тукмаклы Шарафуддин Абдулбадиг улы 26. Свидетели ее - отец, его брат Афзалуддин Абдулбадиг у... Показать все
Никах
22.03.1981

Муж: Даминов Мухамматсадик Мухамматдамин улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Хайрулла Хабибулла улы совершил никах: Фахрижамал дочь Абдулхаким Абдулбасир улы 19 и Мухаммадсадик Мухаммадамин улы 27. Ее отец, его отец Мухаммадамин Амир улы, свидетели Абдулфайз Абдулбасир улы, ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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