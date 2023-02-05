Хакимова Фархизямал Абдулхаким кызы
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Никах
22.03.1876
В мечети Ромашкина Хайрулла Хабибулла улы совершил никах: Фархижамал дочь Абдулхаким Абдулбасир улы 22 и из Тукмаклы Шарафуддин Абдулбадиг улы 26. Свидетели ее - отец, его брат Афзалуддин Абдулбадиг у... Показать все
Никах
22.03.1981
Хайрулла Хабибулла улы совершил никах: Фахрижамал дочь Абдулхаким Абдулбасир улы 19 и Мухаммадсадик Мухаммадамин улы 27. Ее отец, его отец Мухаммадамин Амир улы, свидетели Абдулфайз Абдулбасир улы, ... Показать все
Смерть
Неизвестно