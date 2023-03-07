Абдулбадигов Шарафутдин Абдулбадиг улы
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Никах
22.03.1876
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В мечети Ромашкина Хайрулла Хабибулла улы совершил никах: Фархижамал дочь Абдулхаким Абдулбасир улы 22 и из Тукмаклы Шарафуддин Абдулбадиг улы 26. Свидетели ее - отец, его брат Афзалуддин Абдулбадиг у... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно