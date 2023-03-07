Абдулбадигов Шарафутдин Абдулбадиг улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулбадигов Шарафутдин Абдулбадиг улы

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Место рождения

Татарская Токмакла, Каргалинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская Токмакла, Каргалинская волость, Чистопольский уезд
Никах
22.03.1876

Жена: Хакимова Фархизямал Абдулхаким кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В мечети Ромашкина Хайрулла Хабибулла улы совершил никах: Фархижамал дочь Абдулхаким Абдулбасир улы 22 и из Тукмаклы Шарафуддин Абдулбадиг улы 26. Свидетели ее - отец, его брат Афзалуддин Абдулбадиг у... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хакимова Фархизямал Абдулхаким кызы

Смерть
Неизвестно
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