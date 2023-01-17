Даминов Мухамматсадик Мухамматдамин улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даминов Мухамматсадик Мухамматдамин улы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
22.03.1981

Жена: Хакимова Фархизямал Абдулхаким кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Хайрулла Хабибулла улы совершил никах: Фахрижамал дочь Абдулхаким Абдулбасир улы 19 и Мухаммадсадик Мухаммадамин улы 27. Ее отец, его отец Мухаммадамин Амир улы, свидетели Абдулфайз Абдулбасир улы, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хакимова Фархизямал Абдулхаким кызы

Смерть
Неизвестно
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