Даминов Мухамматсадик Мухамматдамин улы
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Никах
22.03.1981
Хайрулла Хабибулла улы совершил никах: Фахрижамал дочь Абдулхаким Абдулбасир улы 19 и Мухаммадсадик Мухаммадамин улы 27. Ее отец, его отец Мухаммадамин Амир улы, свидетели Абдулфайз Абдулбасир улы, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно