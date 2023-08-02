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Дягилев Павел Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1808

Дата смерти

21.01.1883

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1808

Отец: Дягилев Дмитрий

Мать: Дягилева (Жмаева) Мария

Бракосочетание
26.04.1836

Жена: Дягилева (Сульменова) Анна

Рождение ребёнка
05.08.1837

Дочь: Философова (Дягилева) Анна Павловна

Мать ребёнка: Дягилева (Сульменова) Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.07.1838

Сын: Дягилев Иван Павлович

Мать ребёнка: Дягилева (Сульменова) Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.04.1840

Дочь: Луньяк (Дягилева (Корибут-Кубитович)) Мария Павловна

Мать ребёнка: Дягилева (Сульменова) Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.10.1842

Дочь: Антипова- Корибут-Кубинович (Дягилева) Наталья Павловна

Мать ребёнка: Дягилева (Сульменова) Анна

Рождение ребёнка
23.04.1844

Сын: Дягилев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Дягилева (Сульменова) Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.05.1848

Сын: Дягилев Павел Павлович

Мать ребёнка: Дягилева (Сульменова) Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.12.1851

Сын: Дягилев Николай Павлович

Мать ребёнка: Дягилева (Сульменова) Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.02.1855

Дочь: Парсенова (Дягилева) Юлия

Мать ребёнка: Дягилева (Сульменова) Анна

Смерть
21.01.1883

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