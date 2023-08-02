Дягилев Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1808
Дата смерти21.01.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1808
Отец: Дягилев Дмитрий
Мать: Дягилева (Жмаева) Мария
Бракосочетание
26.04.1836
Рождение ребёнка
05.08.1837
Дочь: Философова (Дягилева) Анна Павловна
Мать ребёнка: Дягилева (Сульменова) Анна
Рождение ребёнка
03.07.1838
Мать ребёнка: Дягилева (Сульменова) Анна
Рождение ребёнка
12.04.1840
Дочь: Луньяк (Дягилева (Корибут-Кубитович)) Мария Павловна
Мать ребёнка: Дягилева (Сульменова) Анна
Рождение ребёнка
19.10.1842
Рождение ребёнка
23.04.1844
Мать ребёнка: Дягилева (Сульменова) Анна
Рождение ребёнка
30.05.1848
Мать ребёнка: Дягилева (Сульменова) Анна
Рождение ребёнка
11.12.1851
Мать ребёнка: Дягилева (Сульменова) Анна
Рождение ребёнка
19.02.1855
Дочь: Парсенова (Дягилева) Юлия
Мать ребёнка: Дягилева (Сульменова) Анна
Смерть
21.01.1883