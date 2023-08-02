Дягилева (Жмаева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Сведомская (Дягилева) Татьяна
Отец ребёнка: Дягилев Дмитрий
Рождение ребёнка
13.09.1808
Отец ребёнка: Дягилев Дмитрий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Дягилев Вячеслав
Отец ребёнка: Дягилев Дмитрий
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Протейкинская (Дягилева) Татьяна
Отец ребёнка: Дягилев Дмитрий
Смерть
1814