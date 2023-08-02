Дягилева (Жмаева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дягилева (Жмаева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1814

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Сведомская (Дягилева) Татьяна

Отец ребёнка: Дягилев Дмитрий

Рождение ребёнка
13.09.1808

Сын: Дягилев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Дягилев Дмитрий

Рождение ребёнка
1810

Сын: Дягилев Вячеслав

Отец ребёнка: Дягилев Дмитрий

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Протейкинская (Дягилева) Татьяна

Отец ребёнка: Дягилев Дмитрий

Смерть
1814

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