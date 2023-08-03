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Сведомская (Дягилева) Татьяна
Сведомская (Дягилева) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1806
Дата смерти
1847
Пол
Женский
Отец
Дягилев Дмитрий
1773 г.р.
Мать
Дягилева (Жмаева) Мария
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Дягилев Дмитрий
Мать:
Дягилева Мария
Смерть
1847
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