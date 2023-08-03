Сведомская (Дягилева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сведомская (Дягилева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1847

Пол

Женский

Отец

1773 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
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Рождение
1806

Отец: Дягилев Дмитрий

Мать: Дягилева Мария

Смерть
1847