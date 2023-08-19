Луньяк (Дягилева (Корибут-Кубитович)) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения12.04.1840
Дата смерти1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1840
Отец: Дягилев Павел Дмитриевич
Мать: Дягилева Анна
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Луньяк Иван Иванович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Луньяк Иван Иванович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Домилунксен Мария
Отец ребёнка: Луньяк Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1881
Отец ребёнка: Луньяк Иван Иванович
Бракосочетание
1881
Муж: Луньяк Иван Иванович
Супруг(-а): Мария Павловна Луньяк (Дягилева (Корибут-Кубитович))
Смерть
1915