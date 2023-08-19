Луньяк (Дягилева (Корибут-Кубитович)) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луньяк (Дягилева (Корибут-Кубитович)) Мария Павловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.04.1840

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1840

Отец: Дягилев Павел Дмитриевич

Мать: Дягилева Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1863

Сын: Корибут-Кубитович Юрий

Отец ребёнка: Луньяк Иван Иванович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Корибут-Кубитович Павел

Отец ребёнка: Луньяк Иван Иванович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Домилунксен Мария

Отец ребёнка: Луньяк Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1881

Сын: Луньяк Андрей Иванович

Отец ребёнка: Луньяк Иван Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1881

Муж: Луньяк Иван Иванович

Супруг(-а): Мария Павловна Луньяк (Дягилева (Корибут-Кубитович))
Смерть
1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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