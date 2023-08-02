Дягилева (Сульменова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1817
Дата смерти30.04.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1836
Рождение ребёнка
05.08.1837
Дочь: Философова (Дягилева) Анна Павловна
Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.07.1838
Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.04.1840
Дочь: Луньяк (Дягилева (Корибут-Кубитович)) Мария Павловна
Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.10.1842
Дочь: Антипова- Корибут-Кубинович (Дягилева) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.04.1844
Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.05.1848
Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.12.1851
Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.02.1855
Дочь: Парсенова (Дягилева) Юлия
Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич
Смерть
30.04.1888