Дягилева (Сульменова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дягилева (Сульменова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1817

Дата смерти

30.04.1888

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1836

Муж: Дягилев Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.08.1837

Дочь: Философова (Дягилева) Анна Павловна

Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.07.1838

Сын: Дягилев Иван Павлович

Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.04.1840

Дочь: Луньяк (Дягилева (Корибут-Кубитович)) Мария Павловна

Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.10.1842

Дочь: Антипова- Корибут-Кубинович (Дягилева) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.04.1844

Сын: Дягилев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.05.1848

Сын: Дягилев Павел Павлович

Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.12.1851

Сын: Дягилев Николай Павлович

Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.02.1855

Дочь: Парсенова (Дягилева) Юлия

Отец ребёнка: Дягилев Павел Дмитриевич

Смерть
30.04.1888

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