Евфимия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Егорова

Место рождения

Решетниково

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Егор Селиверстов

Мать: Евдокия Авдотья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Ефимов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Ефимов

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Васса Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Ефимов

Рождение ребёнка
1863

Сын: Адриан Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Ефимов

Смерть
Неизвестно

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