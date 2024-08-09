Евфимия Егорова
Место рожденияРешетниково
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Егор Селиверстов
Мать: Евдокия Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Ефимов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Ефимов
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Васса Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Ефимов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Адриан Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Ефимов
Смерть
Неизвестно