Евдокия Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Филипп Егоров

Отец ребёнка: Егор Селиверстов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрона Егорова

Отец ребёнка: Егор Селиверстов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евфимия Егорова

Отец ребёнка: Егор Селиверстов

Смерть
Неизвестно

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