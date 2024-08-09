Евдокия Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Филипп Егоров
Отец ребёнка: Егор Селиверстов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрона Егорова
Отец ребёнка: Егор Селиверстов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евфимия Егорова
Отец ребёнка: Егор Селиверстов
Смерть
Неизвестно