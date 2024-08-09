Егор Селиверстов
Место рожденияРешетниково
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Селиверст Яковлев
Мать: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрона Егорова
Мать ребёнка: Евдокия Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Филипп Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евфимия Егорова
Мать ребёнка: Евдокия Авдотья Федорова
Смерть
Неизвестно