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Егор Селиверстов

Место рождения

Решетниково

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Селиверст Яковлев

Мать: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрона Егорова

Мать ребёнка: Евдокия Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Филипп Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евфимия Егорова

Мать ребёнка: Евдокия Авдотья Федорова

Смерть
Неизвестно

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