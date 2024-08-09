Дмитрий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Егорова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Евфимия Егорова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Васса Дмитриева

Мать ребёнка: Евфимия Егорова

Рождение ребёнка
1863

Сын: Адриан Дмитриев

Мать ребёнка: Евфимия Егорова

Смерть
Неизвестно

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