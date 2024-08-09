Дмитрий Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Егорова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Евфимия Егорова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Васса Дмитриева
Мать ребёнка: Евфимия Егорова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Адриан Дмитриев
Мать ребёнка: Евфимия Егорова
Смерть
Неизвестно