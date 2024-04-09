Ермолаев Яков Алексеев
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Ермолаев Алексей Семенов
Мать: Анисья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Алексеева
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Васса Алексеева
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Ермолаев) Акелина Яковлева
Мать ребёнка: Васса Алексеева
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ецн (Ермолаева) Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Васса Алексеева
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Васса Алексеева
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Ермолаева) Ефросиния Яковлева
Мать ребёнка: Васса Алексеева
Смерть
1852