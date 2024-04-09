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Ермолаев Яков Алексеев

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1773

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Ермолаев Алексей Семенов

Мать: Анисья Осипова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Алексеева

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ермолаев Егор Яковлев

Мать ребёнка: Васса Алексеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Ермолаев) Акелина Яковлева

Мать ребёнка: Васса Алексеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ецн (Ермолаева) Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Васса Алексеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ермолаев Алексий Яковлев

Мать ребёнка: Васса Алексеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Ермолаева) Ефросиния Яковлева

Мать ребёнка: Васса Алексеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1852
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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