Ермолаев Егор Яковлев
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Ермолаев Яков Алексеев
Мать: Васса Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1826
Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева
Рождение ребёнка
24.08.1830
Дочь: (Ермолаев) Наталия Егорова
Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева
Рождение ребёнка
05.08.1836
Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Ермолаев) Феоктиста Егорова
Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Ермолаева) Марья Егорова
Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева
Смерть
Неизвестно