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Ермолаев Егор Яковлев

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Ермолаев Яков Алексеев

Мать: Васса Алексеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева

Рождение ребёнка
?.11.1826

Сын: Ермолаев Козма Егоров

Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.08.1830

Дочь: (Ермолаев) Наталия Егорова

Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ермолаев Матфей Егорв

Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ермолаев Зиновий Егоров

Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.08.1836

Сын: Ермолаев Мирон Егоров

Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Ермолаев) Феоктиста Егорова

Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Ермолаева) Марья Егорова

Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ермолаев Феодор Егоров

Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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