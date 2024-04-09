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Васса Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1831

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Яков Алексеев

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ермолаев Егор Яковлев

Отец ребёнка: Ермолаев Яков Алексеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Ермолаев) Акелина Яковлева

Отец ребёнка: Ермолаев Яков Алексеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ецн (Ермолаева) Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Ермолаев Яков Алексеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ермолаев Алексий Яковлев

Отец ребёнка: Ермолаев Яков Алексеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Ермолаева) Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Ермолаев Яков Алексеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1831
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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