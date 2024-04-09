Васса Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Ермолаев Яков Алексеев
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Ермолаев) Акелина Яковлева
Отец ребёнка: Ермолаев Яков Алексеев
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ецн (Ермолаева) Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Ермолаев Яков Алексеев
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Ермолаев Яков Алексеев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Ермолаева) Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Ермолаев Яков Алексеев
Смерть
До 1831