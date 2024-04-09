Ермолаев Алексий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Ермолаев Яков Алексеев
Мать: Васса Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Секлитикия Корнилова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ермолаев Николай Алексеев
Мать ребёнка: Секлитикия Корнилова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ермолаева) Александра Алексиева
Мать ребёнка: Секлитикия Корнилова
Рождение ребёнка
?.10.1843
Мать ребёнка: Секлитикия Корнилова
Смерть
1852