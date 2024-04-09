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Ермолаев Алексий Яковлев

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1805

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Ермолаев Яков Алексеев

Мать: Васса Алексеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Секлитикия Корнилова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ермолаев Николай Алексеев

Мать ребёнка: Секлитикия Корнилова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ермолаева) Александра Алексиева

Мать ребёнка: Секлитикия Корнилова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.10.1843

Сын: Ермолаев Михаил Алексиев

Мать ребёнка: Секлитикия Корнилова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1852
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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