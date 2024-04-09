Секлитикия Корнилова
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ермолаев Николай Алексеев
Отец ребёнка: Ермолаев Алексий Яковлев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ермолаева) Александра Алексиева
Отец ребёнка: Ермолаев Алексий Яковлев
Рождение ребёнка
?.10.1843
Отец ребёнка: Ермолаев Алексий Яковлев
Смерть
Неизвестно