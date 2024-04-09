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Секлитикия Корнилова

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Алексий Яковлев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ермолаев Николай Алексеев

Отец ребёнка: Ермолаев Алексий Яковлев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ермолаева) Александра Алексиева

Отец ребёнка: Ермолаев Алексий Яковлев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.10.1843

Сын: Ермолаев Михаил Алексиев

Отец ребёнка: Ермолаев Алексий Яковлев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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