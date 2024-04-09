Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева

Место рождения

деревня Коя Енисейской губернии

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Егор Яковлев

Рождение ребёнка
?.11.1826

Сын: Ермолаев Козма Егоров

Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.08.1830

Дочь: (Ермолаев) Наталия Егорова

Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ермолаев Матфей Егорв

Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ермолаев Зиновий Егоров

Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.08.1836

Сын: Ермолаев Мирон Егоров

Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Ермолаев) Феоктиста Егорова

Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Ермолаева) Марья Егорова

Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ермолаев Феодор Егоров

Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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