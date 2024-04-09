Ермолаева (Сереткина) Федосия Васильева
Место рождениядеревня Коя Енисейской губернии
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1826
Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев
Рождение ребёнка
24.08.1830
Дочь: (Ермолаев) Наталия Егорова
Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев
Рождение ребёнка
05.08.1836
Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Ермолаев) Феоктиста Егорова
Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Ермолаева) Марья Егорова
Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Ермолаев Егор Яковлев
Смерть
Неизвестно