Волков Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Волков Петр Васильевич
Мать: Волкова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
17.01.1896
Жена: Волкова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
27.04.1905
Мать ребёнка: Волкова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
27.08.1906
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Волкова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
01.07.1917
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Волкова Татьяна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат запаса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно