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Волков Алексей Петрович

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Волков Петр Васильевич

Мать: Волкова Пелагея Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.01.1896

Жена: Волкова Татьяна Петровна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.04.1905

Сын: Волков Николай Алексеев

Мать ребёнка: Волкова Татьяна Петровна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1906

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Волкова Татьяна Петровна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1917

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Волкова Татьяна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Солдат запаса
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
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