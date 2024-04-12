Волкова Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1896
Рождение ребёнка
27.04.1905
Отец ребёнка: Волков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
27.08.1906
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Волков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1917
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Волков Алексей Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно