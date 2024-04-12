Волкова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Татьяна Петровна

Волкова Татьяна Петровна

Место рождения

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.01.1896

Муж: Волков Алексей Петрович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.04.1905

Сын: Волков Николай Алексеев

Отец ребёнка: Волков Алексей Петрович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1906

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Волков Алексей Петрович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1917

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Волков Алексей Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close