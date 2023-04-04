Шкундин Зиновий (Зуня) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкундин Зиновий (Зуня)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Шкундин Исаак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1946

Сын: Шкундин Марк

Мать ребёнка: Шкундина Мария (Муся)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкундина Мария (Муся)

Смерть
1953
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