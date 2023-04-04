Шкундин Зиновий (Зуня)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Шкундин Исаак
Рождение ребёнка
06.06.1946
Сын: Шкундин Марк
Мать ребёнка: Шкундина Мария (Муся)
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкундина Мария (Муся)
Смерть
1953