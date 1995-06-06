Шкундина (Шкундин) Мария (Муся) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкундина (Шкундин) Мария (Муся)

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

06.06.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шкундин Марк

Мать: Сара

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
06.06.1946

Сын: Шкундин Марк

Отец ребёнка: Шкундин Зиновий (Зуня)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкундин Зиновий (Зуня)

Смерть
06.06.1995
Москва, город федерального значения Москва
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