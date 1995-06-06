Шкундина (Шкундин) Мария (Муся)
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти06.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Шкундин Марк
Мать: Сара
Рождение ребёнка
06.06.1946
Сын: Шкундин Марк
Отец ребёнка: Шкундин Зиновий (Зуня)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкундин Зиновий (Зуня)
Смерть
06.06.1995