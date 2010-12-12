Шкундин Марк
Место рождения
Дата рождения06.06.1946
Дата смерти12.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1946
Отец: Шкундин Зиновий (Зуня)
Мать: Шкундина Мария (Муся)
Рождение ребёнка
17.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
ГУ-ВШЭ
профессор кафедры мировой политики
Смерть
12.12.2010