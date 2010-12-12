Шкундин Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкундин Марк

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.06.1946

Дата смерти

12.12.2010

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1946

Отец: Шкундин Зиновий (Зуня)

Мать: Шкундина Мария (Муся)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
ГУ-ВШЭ
профессор кафедры мировой политики
Смерть
12.12.2010
Москва, город федерального значения Москва
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