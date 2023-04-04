Шкундин Марк 06.06.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шкундин Марк

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 06.06.1946, Москва, город федерального значения Москва

умер 12.12.2010, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Шкундин Зиновий (Зуня)1894 г.р.
Мать
Шкундина (Шкундин) Мария (Муся)1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1946

Отец: Шкундин Зиновий (Зуня)

Мать: Шкундина (Шкундин) Мария (Муся)

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
ГУ-ВШЭ

профессор кафедры мировой политики

Рождение ребёнка
17.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.12.2010
Москва, город федерального значения Москва

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