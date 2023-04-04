Шкундин Марк
мужской, родился 06.06.1946, Москва, город федерального значения Москва
умер 12.12.2010, Москва, город федерального значения Москва
ОтецШкундин Зиновий (Зуня)1894 г.р.
МатьШкундина (Шкундин) Мария (Муся)1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1946
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
ГУ-ВШЭ
Рождение ребёнка
17.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.12.2010
Москва, город федерального значения Москва