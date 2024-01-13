Оладьева Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оладьева Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1554

Дочь: Оладьева Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Оладьев Сидор Алексеевич

Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Оладьева Агафья Сидоровна

Отец ребёнка: Оладьев Сидор Алексеевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Оладьев Трофим Сидорович

Отец ребёнка: Оладьев Сидор Алексеевич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Оладьева Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Оладьев Сидор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оладьев Сидор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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