Оладьева Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1554
Дочь: Оладьева Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Оладьев Сидор Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Оладьева Агафья Сидоровна
Отец ребёнка: Оладьев Сидор Алексеевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Оладьев Сидор Алексеевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Оладьева Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Оладьев Сидор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно