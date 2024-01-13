Оладьев Сидор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1554
Дочь: Оладьева Мария Сидоровна
Мать ребёнка: Оладьева Аксинья
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Оладьева Агафья Сидоровна
Мать ребёнка: Оладьева Аксинья
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Оладьева Аксинья
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Оладьева Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Оладьева Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оладьева Аксинья
Смерть
Неизвестно