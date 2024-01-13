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Оладьев Сидор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1554

Дочь: Оладьева Мария Сидоровна

Мать ребёнка: Оладьева Аксинья

Рождение
1836

Отец: Аладин Алексей Афонасьевич

Мать: Оладьева Агафия Прохоровна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Оладьева Агафья Сидоровна

Мать ребёнка: Оладьева Аксинья

Рождение ребёнка
1856

Сын: Оладьев Трофим Сидорович

Мать ребёнка: Оладьева Аксинья

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Оладьева Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Оладьева Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оладьева Аксинья

Смерть
Неизвестно
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