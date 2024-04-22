Болдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1753 и 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1753 и 1769
Отец: Лушников Григорий
Рождение ребёнка
Между 1788 и 1791
Отец ребёнка: Болдырев Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Болдырев Мартемьян Семёнович
Отец ребёнка: Болдырев Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Болдырев Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Болдырев Ларион Семёнович
Отец ребёнка: Болдырев Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Болдырев Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Феоктиста Семёновна
Отец ребёнка: Болдырев Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно