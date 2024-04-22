Болдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна

Болдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна

Место рождения

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Между 1753 и 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1753 и 1769

Отец: Лушников Григорий

Мать: не указана

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 1788 и 1791

Сын: Болдырев Устин Семёнович

Отец ребёнка: Болдырев Семён Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Болдырев Мартемьян Семёнович

Отец ребёнка: Болдырев Семён Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Болдырев Семён Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Болдырев Ларион Семёнович

Отец ребёнка: Болдырев Семён Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Болдырев Семён Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Феоктиста Семёновна

Отец ребёнка: Болдырев Семён Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Семён Иванович

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close