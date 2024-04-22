Болдырев Устин Семёнович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1788 и 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1788 и 1791
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Марьяна Устиновна
Мать ребёнка: Болдырева Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Болдырева Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Каликина Ирина Устиновна
Мать ребёнка: Болдырева Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Болдырева Марфа Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно