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Болдырев Устин Семёнович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Между 1788 и 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1788 и 1791

Отец: Болдырев Семён Иванович

Мать: Болдырева Василиса Григорьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Марьяна Устиновна

Мать ребёнка: Болдырева Марфа Семёновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Болдырев Макар Устинович

Мать ребёнка: Болдырева Марфа Семёновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Каликина Ирина Устиновна

Мать ребёнка: Болдырева Марфа Семёновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Болдырев Пётр Устинович

Мать ребёнка: Болдырева Марфа Семёновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Марфа Семёновна

Смерть
Неизвестно
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