Болдырева Марфа Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Марьяна Устиновна
Отец ребёнка: Болдырев Устин Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Болдырев Устин Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Каликина Ирина Устиновна
Отец ребёнка: Болдырев Устин Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Болдырев Устин Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно