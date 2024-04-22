Болдырева Марфа Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева Марфа Семёновна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1788 и 1791 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Марьяна Устиновна

Отец ребёнка: Болдырев Устин Семёнович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Болдырев Макар Устинович

Отец ребёнка: Болдырев Устин Семёнович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Каликина Ирина Устиновна

Отец ребёнка: Болдырев Устин Семёнович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Болдырев Пётр Устинович

Отец ребёнка: Болдырев Устин Семёнович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Устин Семёнович

Смерть
Неизвестно
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