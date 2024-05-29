Болдырев Семён (Симеон) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Семён (Симеон) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Между 1805 и 1814

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Болдырев Иван

Мать: Болдырева Василиса (Васса) Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 1788 и 1791

Сын: Болдырев Устин Семёнович

Мать ребёнка: Болдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Болдырев Мартемьян Семёнович

Мать ребёнка: Болдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Герасимова (Болдырева) Прасковья (Параскева) Семёновна

Мать ребёнка: Болдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Болдырев Ларион Семёнович

Мать ребёнка: Болдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: (Болдырева) Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Болдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: (Болдырева) Феоктиста Семёновна

Мать ребёнка: Болдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1805 и 1814
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В исповедной росписи за 1814 год по деревне Верх-Чик Семён Иванович отсутствует, главой семьи указана его вдовствующая жена, Василиса Григорьевна Болдырева. Возможно умер в период дат от года рождения... Показать все

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