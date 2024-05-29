Болдырев Семён (Симеон) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиМежду 1805 и 1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1788 и 1791
Мать ребёнка: Болдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1790
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Герасимова (Болдырева) Прасковья (Параскева) Семёновна
Мать ребёнка: Болдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Болдырев Ларион Семёнович
Мать ребёнка: Болдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: (Болдырева) Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Болдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: (Болдырева) Феоктиста Семёновна
Мать ребёнка: Болдырева (Лушникова) Василиса (Васса) Григорьевна
Смерть
Между 1805 и 1814
В исповедной росписи за 1814 год по деревне Верх-Чик Семён Иванович отсутствует, главой семьи указана его вдовствующая жена, Василиса Григорьевна Болдырева. Возможно умер в период дат от года рождения... Показать все