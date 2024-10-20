Чибисов Филипп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиС 1957 по 1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Чибисов Петр Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1914
Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
18.02.1916
Дочь: Ильина (Чибисова) Евдокия (Авдотья) Филипповна
Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна
Покровка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.09.1919
Дочь: Кулакова (Чибисова) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
21.02.1922
Дочь: Широкова (Чибисова) Мария Филипповна
Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
02.09.1923
Сын: Чибисов Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
14.11.1926
Сын: Чибисов Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Чибисов Николай Филиппович
Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
23.11.1930
Дочь: (Комарова) Ольга Филипповна
Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна
Смерть
С 1957 по 1958