Чибисов Филипп Петрович 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧибисов Филипп Петрович

Чибисов Филипп Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

С 1957 по 1958

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Чибисов Петр Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чибисова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
24.03.1914

Сын: Чибисов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
18.02.1916

Дочь: Ильина (Чибисова) Евдокия (Авдотья) Филипповна

Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна

Покровка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.09.1919

Дочь: Кулакова (Чибисова) Анна Филипповна

Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
21.02.1922

Дочь: Широкова (Чибисова) Мария Филипповна

Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
02.09.1923

Сын: Чибисов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
14.11.1926

Сын: Чибисов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Чибисов Николай Филиппович

Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
23.11.1930

Дочь: (Комарова) Ольга Филипповна

Мать ребёнка: Чибисова Татьяна Михайловна

Смерть
С 1957 по 1958

Мы используем куки для улучшения работы сайта.