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(Широкова) Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1922

Дата смерти

10.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1922

Отец: Чибисов Филипп Петрович

Мать: Чибисова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Широков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Широков Александр

Рождение ребёнка
1951

Сын: Широков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Широков Александр

Рождение ребёнка
1953

Сын: Широков Николай Александрович

Отец ребёнка: Широков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Александр

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
10.11.1989
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