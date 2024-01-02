(Широкова) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1922
Дата смерти10.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1922
Рождение ребёнка
1948
Сын: Широков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Широков Александр
Рождение ребёнка
1951
Сын: Широков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Широков Александр
Рождение ребёнка
1953
Сын: Широков Николай Александрович
Отец ребёнка: Широков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широков Александр
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
10.11.1989