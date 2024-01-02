Кулакова (Чибисова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Чибисова) Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1919

Дата смерти

16.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1919

Отец: Чибисов Филипп Петрович

Мать: Чибисова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
25.09.1944

Дочь: Костякова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Кулаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1951

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Кулаков Василий Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Василий Иванович

Смерть
16.01.1970
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