Кулакова (Чибисова) Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1919
Дата смерти16.01.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1919
Рождение ребёнка
25.09.1944
Дочь: Костякова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Кулаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1951
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Кулаков Василий Иванович
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1970