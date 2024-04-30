Трубецкой Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения22.08.1822
Дата смерти18.08.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1822
По другой версии: Тульчи́н, Брацлавский уезд, Подольская губерния, Российская империя. Титул: князь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубецкая (Винанс) Ада
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1837
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Переехал с семьёй по месту службы отца смоленским военным губернатором
Место жительства
1841
Орёл, город Орёл, Орловская область
Переехал с семьёй по месту службы отца орловским военным и гражданским губернатором
Место жительства
1849
Москва, город федерального значения Москва
Переехал с семьёй по месту службы отца присутствующим в 7-м департаменте Сената
Бракосочетание
Около 1859
Женился на кузине
Рождение ребёнка
18.04.1863
Дочь: Голицына (Трубецкая) Мария Петровна
Мать ребёнка: Трубецкая (Трубецкая) Варвара Юрьевна
Титул: княжна
Место жительства
?.06.1863
Отправлен во Флоренцию с дипломатической миссией. Там он встретился с Адой Винанс (Ada Winans, 1835–1917), американской пианисткой и певицей. Пётр влюбился в Аду, которая была на тридцать лет моложе н... Показать все
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Трубецкая (Винанс) Ада
(Пётр)
Место жительства
1865
Интра, Вербано-Кузьо-Оссола, Пьемонт, Италия
После рождения первого сына Пьера, Ада прервала карьеру, посвятив себя исключительно семье. Пётр Петрович Трубецкой купил поместье около 90.000 квадратных метров в Ghiffa, на территории Cargiago, в тр... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1866
Мать ребёнка: Трубецкая (Винанс) Ада
Интра, Вербано-Кузьо-Оссола, Пьемонт, Италия
Русское имя Павел
Рождение ребёнка
1867
Сын: Трубецкой Луиджи Петрович
Мать ребёнка: Трубецкая (Винанс) Ада
Развод
1870
Ghiffa, Вербано-Кузьо-Оссола, Пьемонт, Италия
Пётр Петрович Трубецкой наконец развёлся со своей женой Варварой, и только тогда он смог признать трёх сыновей, рождённых от Ады Винанс: Пьера, Паоло и Луиджи. Дети были воспитаны в соответствии с про... Показать все
Место жительства
1870
Ghiffa, Вербано-Кузьо-Оссола, Пьемонт, Италия
Пётр Петрович Трубецкой наконец развёлся со своей женой Варварой, и только тогда он смог признать трёх сыновей, рождённых от Ады Винанс: Пьера, Паоло и Луиджи. Дети были воспитаны в соответствии с про... Показать все
Место жительства
1873
Ghiffa, Вербано-Кузьо-Оссола, Пьемонт, Италия
Виллу Ада часто посещали художники и музыканты, среди них был известный итальянский художник Даниеле Ранцони, оказавший известное влияние на Пьера и Паоло, хотя прямым их учителем он не был
Место жительства
?.10.1877
Сыновья Пьер, Паоло и Луиджи отправлены учиться в колледж
Место жительства
1884
Пётр Петрович Трубецкой пережил финансовый кризис в результате неудачных инвестиций. Семья переехала в квартиру на via Borghetto, недалеко от Porta Venezia
Место жительства
1885
Пётр Петрович и Ада расстались, князь сильно пил, поселился в Милане со своей любовницей Марианной Хан
Место жительства
1887
Вилла Ада продана за долги
Смерть
18.08.1892
Ментона, Франция
Похоронен на русском православном кладбище «Старый замок» во французском городе Ментоне, рядом с православной часовней иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»