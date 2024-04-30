Трубецкой Паоло Петрович
Место рожденияИнтра, Вербано-Кузьо-Оссола, Пьемонт, Италия
Дата рождения15.02.1866
Дата смерти12.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1866
Отец: Трубецкой Пётр Петрович
Мать: Трубецкая (Винанс) Ада
Интра, Вербано-Кузьо-Оссола, Пьемонт, Италия
Русское имя Павел
Работа или профессия
Неизвестно
скульптор
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1870
Ghiffa, Вербано-Кузьо-Оссола, Пьемонт, Италия
Отец наконец развёлся со своей первой женой Варварой, и только тогда он смог признать сыновей, рождённых от Ады Винанс: Пьера, Паоло и Луиджи. Дети были воспитаны в соответствии с протестантской религ... Показать все
Место жительства
1873
Ghiffa, Вербано-Кузьо-Оссола, Пьемонт, Италия
Виллу Ада часто посещали художники и музыканты, среди них был известный итальянский художник Даниеле Ранцони, оказавший известное влияние на Пьера и Паоло, хотя прямым их учителем он не был
Место жительства
1874
Ghiffa, Вербано-Кузьо-Оссола, Пьемонт, Италия
Выполнил первую скульптуру — голову поющего старика из воска
Образование
?.10.1877
Братья Пьер, Паоло и Луиджи отправлены учиться в начальную школу
Образование
1878
Интра, Вербано-Кузьо-Оссола, Пьемонт, Италия
По настоянию отца поступил в техническую школу. И даже брал частные уроки физики и математики, но учился неохотно
Место жительства
1883
После окончания колледжа в Интре, побывал в России
Место жительства
1884
Отец пережил финансовый кризис в результате неудачных инвестиций. Семья переехала в квартиру на via Borghetto, недалеко от Porta Venezia. По настоянию матери поступил в художественную школу, учился в ... Показать все
Работа или профессия
1885
Родители расстались, отец сильно пил. Паоло приобрёл собственную студию в Милане и вскоре впервые участвовал в выставке
Работа или профессия
1886
Сан-Франциско, Соединённые Штаты Америки
Провёл персональную выставку; несколько его работ приобрел городской художественный музей. С этого времени стал получать заказы от богатых итальянских клиентов
Работа или профессия
1895
Участвовал во многих европейских выставках
Работа или профессия
1897
Приезжает в Санкт-Петербург и принимает предложение князя Львова, директора Московского училища живописи, ваяния и зодчества, преподавать скульптуру
Работа или профессия
1898
Состоял профессором скульптуры в Московском училище живописи, ваяния и зодчества до 1906 года. Директор МУЖВЗ князь А.С.Львов построил для Трубецкого бронзолитейную мастерскую и выписал из Италии вели... Показать все
Работа или профессия
1900
Выигрывает конкурс на создание памятника Александру III, показывает свои работы на выставках «Мира искусства», «Союза русских художников», на зарубежных смотрах, в том числе и на Международной выставк... Показать все
Бракосочетание
1905
Жена: не указана
Жена: Элин Сандстром (Сундштрём). Переехал с женой в Финляндию
Место жительства
С 1906 по 1914
Жил в Париже, ежегодно ездил в Италию, посетил Швецию и Англию, бывал в России
Работа или профессия
23.05.1909
Открытие памятника Александру III на Знаменской (Восстания) площади в Санкт-Петербурге. Правящие круги не были довольны оконченным творением, поэтому дату открытия памятника скульптору объявили так по... Показать все
Работа или профессия
1910
Избран членом Миланской академии художеств и постоянным участником парижского Осеннего Салона
Работа или профессия
С 1911 по 1912
Соединённые Штаты Америки
Провёл персональные выставки в Нью-Йорке (1911, Hispanic Society of America и Albright Art Gallery) и в Чикаго (1912, Художественный институт)
Место жительства
1913
Суна, Вербано-Кузьо-Оссола, Пьемонт, Италия
По возвращении из США в Италию купил сельский дом в Суна ди Новара близ Палланцы, строит виллу Кабьянка
Место жительства
1914
Соединённые Штаты Америки
Едет в США на несколько месяцев, но из-за войны остался до 1921 года. Жил в Лос-Анджелосе и в Голливуде. Построил в Голливуде обширную студию и купил небольшой дом. Его посещают Э. Карузо, М. Пикфорд,... Показать все
Место жительства
1921
Вернулся из США в Париж. Провёл в парижской галерее Georges Petit персональную выставку
Работа или профессия
1922
Состоялась большая персональная выставка в одном из залов Выставочного дворца XIII Венецианской бьеннале
Работа или профессия
1924
Состоялась выставка его работ в галерее Charpentier
Работа или профессия
1926
На XV Венецианской бьеннале в числе показанных им шести скульптур был бронзовый бюст Бенито Муссолини
Работа или профессия
1931
Участвовал в выставке русских художников в галерее d’Alignan
Место жительства
1932
Суна, Вербано-Кузьо-Оссола, Пьемонт, Италия
Окончательно поселился на вилле Кабьянка. Участвовал в выставке русских художников в Париже в галерее La Renaissance. С выставками своих произведений выезжал в Египет (1934) и Испанию (1935)
Смерть
12.02.1938
Суна, Вербано-Кузьо-Оссола, Пьемонт, Италия
Скончался на вилле Кабьянка