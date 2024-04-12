- Дмитрий Моисеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892 ст.
Дата смерти08.03.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.
Отец: - Моисей Силанович
Мать: - Дарья Афанасьевна
Смерть
08.03.1901 ст.
Крестьянский сын в 9 лет (от разлития желчи)
Похороны
10.03.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.81-82 (Умершие №-10м)