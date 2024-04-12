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- Дмитрий Моисеевич

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1892 ст.

Дата смерти

08.03.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.

Отец: - Моисей Силанович

Мать: - Дарья Афанасьевна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
08.03.1901 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянский сын в 9 лет (от разлития желчи)
Похороны
10.03.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.81-82 (Умершие №-10м)
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