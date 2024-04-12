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- Дарья Афанасьевна

Место рождения

Таширево, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: - Афанасий Аристархович

Мать: не указана

Таширево, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
27.01.1874 ст.

Муж: - Моисей Силанович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Сын: - Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: - Моисей Силанович

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: - Дмитрий Моисеевич

Отец ребёнка: - Моисей Силанович

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1914
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