- Дарья Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.
Отец: - Афанасий Аристархович
Бракосочетание
27.01.1874 ст.
Муж: - Моисей Силанович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Сын: - Михаил Моисеевич
Отец ребёнка: - Моисей Силанович
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Сын: - Дмитрий Моисеевич
Отец ребёнка: - Моисей Силанович
Смерть
После 1914