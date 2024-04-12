- Моисей Силанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Моисей Силанович

- Моисей Силанович

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1853 ст.

Дата смерти

13.05.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
27.01.1874 ст.

Жена: - Дарья Афанасьевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Сын: - Михаил Моисеевич

Мать ребёнка: - Дарья Афанасьевна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: - Дмитрий Моисеевич

Мать ребёнка: - Дарья Афанасьевна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
13.05.1914 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close