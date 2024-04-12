- Моисей Силанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853 ст.
Дата смерти13.05.1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.
Бракосочетание
27.01.1874 ст.
Жена: - Дарья Афанасьевна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Сын: - Михаил Моисеевич
Мать ребёнка: - Дарья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Сын: - Дмитрий Моисеевич
Мать ребёнка: - Дарья Афанасьевна
Смерть
13.05.1914 ст.