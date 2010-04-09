Абдулхаева-Мишина (Ларина) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулхаева-Мишина (Ларина) Лидия Сергеевна

Место рождения

д. Ключево, Сергаческого района, Горьковской обл.

Дата рождения

05.01.1945

Дата смерти

09.04.2010

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Муж

1945 г.р.
1949 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1945

Отец: Ларин Сергей

Мать: Ларина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Павел Михайлович

Бракосочетание
1967

Муж: Мишин Павел Михайлович

Бракосочетание
1980

Муж: Абдулхаев Геннадий

Смерть
09.04.2010
Похороны
Неизвестно

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