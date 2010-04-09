Абдулхаева-Мишина (Ларина) Лидия Сергеевна
Место рожденияд. Ключево, Сергаческого района, Горьковской обл.
Дата рождения05.01.1945
Дата смерти09.04.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1945
Отец: Ларин Сергей
Мать: Ларина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишин Павел Михайлович
Бракосочетание
1967
Бракосочетание
1980
Муж: Абдулхаев Геннадий
Смерть
09.04.2010
Похороны
Неизвестно