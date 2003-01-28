Абдулхаев Геннадий
Место рожденияГорьковская обл., Краснооктябрьский район, с.Уразовка
Дата рождения04.01.1949
Дата смерти28.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1949
Работа или профессия
С ?.09.1966 по ?.10.1966
электромонтёр 3 разряда
Работа или профессия
С ?.11.1966 по ?.07.1967
машинист холод. установки
Образование
С ?.09.1967 по ?.08.1972
Высшее
Бракосочетание
1971
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С ?.08.1972 по ?.08.1974
учитель физкультуры
Работа или профессия
С ?.08.1974 по ?.08.1977
учитель химии и биологии, завуч
Работа или профессия
С ?.09.1977 по ?.06.1978
методист
Работа или профессия
С ?.08.1978 по ?.08.1983
инспектор
Бракосочетание
1980
Работа или профессия
Между ?.08.1983 и ?.08.1985
зам. директора
Работа или профессия
С ?.08.1985
директор
Смерть
28.01.2003
Похороны
Неизвестно