Абдулхаев Абдрахман Абдулхакович
Место рожденияс.Уразовка
Дата рождения09.11.1905
Дата смерти21.02.1988
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1905
Военная награда
Неизвестно
№ наградного документа: 74 дата наградного документа: 06.04.1985 № записи: 1510124748 Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Абдулхаева) Раиса Абдрахмановна
Мать ребёнка: Абдулхаева (Пронина) Василиса Александровна
Рождение ребёнка
04.01.1949
Сын: Абдулхаев Геннадий
Мать ребёнка: Абдулхаева (Пронина) Василиса Александровна
Смерть
21.02.1988
Похороны
Неизвестно