Ларина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кисляков (Ларина) Любовь
Отец ребёнка: Ларин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларин Александр
Отец ребёнка: Ларин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларин Сергей
Рождение ребёнка
05.01.1945
Дочь: Абдулхаева-Мишина (Ларина) Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Ларин Сергей
Смерть
Неизвестно