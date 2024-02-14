Ларина Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кисляков (Ларина) Любовь

Отец ребёнка: Ларин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Александр

Отец ребёнка: Ларин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Сергей

Рождение ребёнка
05.01.1945

Дочь: Абдулхаева-Мишина (Ларина) Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Ларин Сергей

Смерть
Неизвестно

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