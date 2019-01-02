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Мишин Павел Михайлович

Место рождения

г.Сергач, Ключево

Дата рождения

02.01.1945

Дата смерти

14.06.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1945 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1945

Отец: Мишин Михаил Яковлевич

Мать: Мишин (Тюнтяева) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдулхаева-Мишина (Ларина) Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдулхаева-Мишина (Ларина) Лидия Сергеевна

Бракосочетание
1967

Жена: Абдулхаева-Мишина (Ларина) Лидия Сергеевна

Смерть
14.06.1978
Похороны
Неизвестно

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