Мишин Павел Михайлович
Место рожденияг.Сергач, Ключево
Дата рождения02.01.1945
Дата смерти14.06.1978
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абдулхаева-Мишина (Ларина) Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абдулхаева-Мишина (Ларина) Лидия Сергеевна
Бракосочетание
1967
Смерть
14.06.1978
Похороны
Неизвестно