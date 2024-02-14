Мишин (Тюнтяева) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Мишин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мишин Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1945
Отец ребёнка: Мишин Михаил Яковлевич
Смерть
Неизвестно