Мишин (Тюнтяева) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишин (Тюнтяева) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Мишин Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Мишин Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
02.01.1945

Сын: Мишин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Мишин Михаил Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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